31-01-2020, Sven Hoogland - Sven Fotografie & Youtube Meternieuws.nl

Mogelijke beroving Stadskanaal, 1 gewonde (Video)

Stadskanaal - Donderdagavond rond 20:30 uur is er naar aanleiding van een steekpartij aan de Berkenstraat in Stadskanaal een Burgernet melding ingezet.

De politie was opzoek naar 2 jongens van circa 14/15 jaar en 1 meter 65 lang. Rond kwart over 9 werd er gemeld dat de beide verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn aangehouden. Politie Stadskanaal meldt op Twitter dat er 5 minderjarigen zijn aangehouden, deze worden verhoord.

Update:

Bij de steekpartij in Stadskanaal is mogelijk sprake geweest van een beroving of een poging. Dat liet de politie weten. Bij het incident raakte een 19-jarige vrouw gewond.

De politie heeft al gesproken met getuigen. Heeft u iets gezien, weet u meer en heeft u nog niet met de politie gesproken? U kunt bellen met de politie via het bekende telefoonnummer 0900-8844! Anoniem bellen kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.