30-01-2020, Sven Hoogland - Sven Fotografie

Zes aanhoudingen na overval in Stadskanaal

Stadskanaal - Donderdagavond rond half 9 is er naar aanleiding van een steekpartij aan de Berkenstraat in Stadskanaal een Burgernet melding ingezet.

De politie was opzoek naar 2 jongens van circa 14/15 jaar en 1 meter 65 lang. Rond kwart over 9 werd er gemeld dat de beide verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn aangehouden. Politie Stadskanaal meldt op Twitter dat er 6 minderjarigen zijn aangehouden