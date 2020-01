30-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Stormschade in Beijum laat brandweer uitrukken

Groningen - De Groninger brandweer moest donderdagavond in actie komen aan de Bentismaheerd in de wijk Beijum. Loshangende steigerdelen dreigden naar beneden te vallen en zorgden voor een gevaarlijke situatie, aldus OOgtv.