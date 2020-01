31-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Scooterrijder gewond bij verkeersongeval

Groningen - Bij een verkeersongeluk donderdagavond in de Oude Boteringestraat is een scooterrijder gewond geraakt. Zegt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur ter hoogte van de kruising met de Rode Weeshuisstraat.

Hulpdiensten waren er snel bij. Terwijl politieagenten het overige verkeer in goede banen leidden ontfermden ambulancemedewerkers zich over het slachtoffer, dat door de botsing ten val was gekomen. De persoon ging naar het UMCG.