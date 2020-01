31-01-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Perronkappen voor 'vernieuwde' Europapark op zijn plek (Video)

Groningen - Vrijdagmorgen in alle vroegte zijn twee delen van de nieuwe perronkappen voor het nieuwe gedeelte van Station Europapark getransporteerd.

De perronkappen werden in twee grote delen getransporteerd. Het transport van de delen begon vanmorgen om 05:00 uur. De vier grote delen zijn per stuk 24 meter lang, zo'n 5,50 meter breed en 40 ton zwaar.





De route die de twee vrachtwagens onder begeleiding vanmorgen reden begon op de A28. Hierna nam men de afrit Groningen zuid en gingen via de Van Ketwich Verschuurlaan de Vestdijklaan op. Aan het einde van de Vestdijklaan sloeg men linksaf de Verlengde Hereweg op. Vervolgens sloeg men rechtsaf de Savornin Lohmanlaan op om zo via de Helperzoom op de plaats van bestemming te komen.





Op plaats van bestemming stond een grote kraan de delen al op te wachten. De perronkappen werden meteen vanaf de vrachtwagen op hun definitieve plek gehesen.





De twee andere perronkappen worden aanstaande maandag 3 februari op hun plek gehesen. Ook dan zal het transport van 05:00 uur tot 08:00 uur plaatsvinden via dezelfde route. Wij waren namen een kijkje.