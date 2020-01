Gisteren, donderdag 30 januari, kwamen er weer twee meldingen bij de politie in Friesland binnen over deze oplichtingstruc.

Volgens een “nepmedewerker” had de gedupeerde een schuld aan omzetbelasting die direct betaald moest worden. Het bedrag 1140 euro moest overgemaakt worden op een rekening van de Belastingdienst. Dit lukte niet waarop werd verteld dat aangever zijn rekening was geblokkeerd. De aangever werd daarna gevraagd om geld over te maken op rekeningen van de deurwaarder en een incassobedrijf. Aangever heeft daarna een bedrag van in bijna 20.000 euro overgemaakt op betreffende rekeningen.

Katvanger/Geldezel

Mogelijk is het bedrag overgemaakt op een rekening van een katvanger/geldezel. Een geldezel is iemand die zijn bankrekening, bewust of onbewust, laat misbruiken voor criminele activiteiten. Fraudeurs sluizen geld weg via deze bankrekening, zodat ze zelf buiten schot blijven. Deze boetes komen via de rekening van de geldezel terecht bij de oplichters.

Advies: niet betalen!

Word je gebeld door iemand die zegt van de Belastingdienst te zijn? Laat je dan niet overhalen tot een spoedbetaling! Hang op en denk rustig na over je financiële stand van zaken. Neem vervolgens contact op met je belastingadviseur of bel naar het officiële telefoonnummer van de Belastingdienst. Daar kan je de situatie uitleggen en uitzoeken wat waar is en wat niet, voordat je iets overmaakt.

Controle op echtheid

De Belastingdienst geeft aan dat het mogelijk is dat je wordt gebeld. Als je een telefoontje van de fiscus krijgt, let dan op de volgende zaken:

De Belastingdienst verwijst altijd naar eerdere correspondentie die bij je bekend moet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanslag, betalingsherinnering of een lopende betalingsregeling. Betalingen maak je alleen over op een rekeningnummer van de Belastingdienst. De Belastingdienst vraagt nooit om je bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes. Als de Belastingdienst een betalingsregeling met je afspreekt, ontvang je altijd een bevestiging van de afspraken.