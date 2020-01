31-01-2020, Politie Tynaarlo & Meternieuws.nl

Misdrijf uitgesloten in Zuidlaren (Video)

Zuidlaren - In de omgeving van de Schapendrift in Zuidlaren is aan het eind van de vrijdagochtend een overleden persoon aangetroffen. Dat tweet Politie Tynaarlo.

De hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie start een onderzoek naar de identiteit van de persoon en de toedracht van het overlijden. Update: Eerder vanmiddag is aan de Schapendrift in #Zuidlaren het lichaam aangetroffen van een overleden man. Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een misdrijf. De identiteit van de man is bij ons bekend en ons onderzoek is afgerond.