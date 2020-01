31-01-2020, Redactie

Derde editie 112GroningenDag 2020

Groningen - Op zaterdag 06 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen.

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties aanwezig, waaronder verschillende brandweerkorpsen, ambulancezorg, politie en justitie, veiligheidsregio Groningen en nog vele anderen. Hoofdsponsor van de dag is A&S Vancare uit Kolham.









De komende maanden gaan we via 112Groningen.nl en sociaalmedia alle deelnemers en standhouders aan u voorstellen. Zo geven wij u de komende tijd een beeld van wat u kunt verwachten op de 112GroningenDag. Intussen hebben al bijna 70 instanties en bedrijven zich opgegeven om deel te namen aan deze dag. Daarmee is de 112GroningenDag weer gegarandeerd van een zeer gevarieerde dag met spectaculaire demonstraties en leerzame en opmerkelijke stands.









Na het succes van de twee eerdere edities in 2016 en 2018 kon een vervolg niet uitblijven, zo zegt organisator Martin Nuver van 112Groningen.nl. “Ook dit jaar pakken we weer spectaculair uit.” De gehele dag zijn er talrijke spectaculaire demonstraties en de hulpverleners geven u graag uitleg over hun werk. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje en doorlopend zijn er muzikale optredens. De 112GroningenDag is ook bijzonder leerzaam voor jong en oud. Op de veiligheidsmarkt staan op 06 juni talrijke bedrijven en instanties voor u klaar met informatie over ieders dagelijkse veiligheid.









In 2020 bestaat de nieuwssite 112Groningen.nl weer 17 jaar, met dagelijks ruim 50.000 bezoekers is deze calamiteitensite uitgegroeid tot één van de grootste nieuwssites in de provincie Groningen. Op 06 juni krijgt u een uniek kijkje achter de schermen van alle hulpdiensten. MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl. Meer informatie op www.112groningen.nl.









Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.