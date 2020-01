31-01-2020, Martin Baar 112Gr.

Keukenbrand Irisstraat Scheemda snel geblust

Scheemda - De brandweer van Scheemda moest vrijdagavond om 18:10 uur uitrukken voor een keukenbrand aan de Irisstraat in Scheemda.

Ter plaatse bleek dat er een kleine brand in de keuken was geweest. De brandweer heeft een controle uitgevoerd en de woning geventileerd. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend.