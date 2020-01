Werkwijze

De verdachten deden de bestellingen vanaf steeds wisselende emailadressen. Wanneer er tijdens het bestellen adresgegevens ingevoerd moesten worden, gebruikten zij adressen van huizen die te koop stonden of net waren verkocht. De bestelde pakketten werden bezorgd op afhaalpunten van PostNL. Hier werden de pakketten vervolgens opgehaald en de modems op een onbekende locatie aangesloten.

Rotterdam

In Rotterdam startte het cybercrimeteam van de politie Rotterdam na de aangifte van het telecombedrijf, een onderzoek. Bij dit onderzoek werd nauw samengewerkt met de security-afdelingen van PostNL en andere betrokken bedrijven.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de man en de vrouw op 9 januari. Zij zullen zich in april voor de rechter moeten verantwoorden. Het gaat om een Nederlands echtpaar, woonachtig in België. Ze worden allebei verdacht van oplichting en witwassen. De totale schade zat op zo’n € 330.000,- op het moment van de aangifte in augustus 2019. Nadien is die schade nog aanzienlijk toegenomen.

Groningen

Eind vorig jaar werd er in Groningen een 31-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Ook deze man wordt ervan verdacht dat hij vanaf maart 2019 vele bestellingen online heeft gedaan van soortgelijke telefonieabonnementen en hierbij ook valse identiteitsgegevens of gegevens van anderen heeft gebruikt.

Deze verdachte werd op donderdag 3 december 2019 op heterdaad aangehouden in Delfzijl. In de woning van de verdachte werd een modem van het bedrijf en een aangesloten laptop in beslag genomen. De totale schade in deze zaak is ruim €150.000,- Deze verdachte is in afwachting van zijn proces in vrijheid gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.

Het telecombedrijf heeft inmiddels de nodige maatregelen getroffen.