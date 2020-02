01-02-2020, Politie Westerkwartier

Getuigen gezocht van vernieling ruit

Tolbert - Vrijdagnacht omstreeks 01:30 uur is er een raam van een woning aan De Eekholt te Tolbert vernield. De bewoonster lag te slapen op de bank toen zij wakker schrok van een harde klap en glasgerinkel.

Zij zag dat er een steen door het raam was gegooid. De steen is helemaal door het thermopane raam heen gegaan. Gelukkig raakte de bewoonster niet gewond.

De bewoner had geen idee wie dit gedaan zou kunnen hebben. Buurtonderzoek heeft ook nog niets opgeleverd. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord. Het kleinste detail kan al nuttig zijn.

Mocht dit zo zijn belt u dan naar de politie via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.

(Zaaknummer: 2020029117)