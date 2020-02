01-02-2020, Politie Facebook

Jongeman(16) rijbewijs kwijt na twee dagen

Aduard - Vrijdagavond heeft de politie een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) van een 16 jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier in beslag genomen.

Het voertuig reed met een snelheid van 105km/u tussen Zuidhorn en Aduard. Deze MMBS mocht met een snelheid van 25km/u op de openbare weg. Het rijbewijs van de bestuurder, welke hij net twee dagen in zijn bezit had, is ingevorderd.

Het rijbewijs is ingevorderd omdat het een overschrijding van de maximum snelheid van 80km/u betreft. De mogelijkheid bestaat dat de Officier van Justitie gaat beslissen dat het voertuig wordt vernietigd.