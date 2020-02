01-02-2020, 112Groningen

Auto komt in sloot naast N7 terecht

Groningen - Op de N7 Beneluxweg 200,8 Links is zaterdagmorgen om 09:35 uur bij een eenzijdig ongeval een automobilist in een sloot geraakt naast de weg. De reden is niet bekend.

1 persoon was lichtgewond en werd even gecontroleerd. De politie noteerde de gegevens. De auto is door bergingsbedrijf Poort geborgen.