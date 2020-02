01-02-2020, Redactie

Schoten door jeugd gelost in Beijum

Groningen - Twee jongens (16 en 17 jaar) zijn vrijdagavond rond 22:10 uur opgepakt nadat er bij de Amkemaheerd in Beijum was geschoten. Diverse eenheden gingen die kant op vanwege de melding. Het zoveelste incident met jeugdigen.