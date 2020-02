31-01-2020, Oogtv.nl (Bron)

Ongeval Korreweg Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeluk vrijdagavond op de Korreweg is een fietser gewond geraakt. Zegt Oogtv.

Het ongeluk vond plaats rond 20.15 uur op de kruising met het Boterdiep. Een wielrenner wilde het kruispunt oversteken. Een taxichauffeur was dat op hetzelfde moment ook van plan. Daarbij heeft de één de ander over het hoofd gezien waardoor een aanrijding het gevolg was.

Politieagenten zetten de busbaan af om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen. Na enige tijd is het slachtoffer met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht.