01-02-2020, Redactie & foto Gijs Bouman

Tankstation Shell besmeurd met `bloedhanden`

Haren - Shell Esserberg aan de Rijksstraatweg is afgelopen nacht besmeurd met rode verf.

Het tankstation is daarom tijdelijk gesloten en medewerkers proberen het verf te verwijderen. De vernieling werd zaterdag ontdekt. De politie kijkt als er beelden zijn en doen onderzoek.

Wie er achter de actie zit is niet bekend. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben of die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien hebben. Tips via 09008844 welkom.

Lees meer op Rtvnoord