01-02-2020, Martin Nuver 112Gr.

Ongeval Energieweg/ Hoendiep Groningen (Video)

Groningen - Op het Hoendiep/ Energieweg is zaterdagavond om 20:05 uur een fietser geschept door een automobilist. 1 persoon raakte daarbij gewond.

De toedracht is een voorrangsfout van 1 van beide partijen. Dit keer was het niet de kruising Atoomweg, deze kruising is aangepast en sindsdien zijn er veel minder ongevallen.

De persoon is naar een ziekenhuis gebracht met onbekende verwondingen.