02-02-2020, Politie Westerkwartier & Youtube Meternieuws.nl

Met de neus een bermsloot in (Video)

Foxwolde - In het Drentse Foxwolde is op de Roderwolderweg zondagochtend een terreinwagen van de weg geraakt en met de neus in een bermsloot tot stilstand gekomen.

De bestuurder raakte dermate gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht. De opgeroepen brandweer hoefde niet meer ter plaatse te komen omdat de bestuurder buiten het voertuig was. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.