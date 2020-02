06-02-2020, Michael Huising & Henk Frans - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Getuigen gezocht van dodelijk ongeval A7 (Video)

Sappemeer - Op de A7 tussen Zuidbroek en Sappemeer is zondagmiddag om 12:35 uur een ernstig eenzijdig ongeval geweest. De traumahelikopter met het mobiel medisch team (MMT) verleende medische assistentie.

Twee personen zitten bekneld in een auto aldus de persvoorlichtster. Er werden schermen om de auto heen geplaatst. Er ontstond een file op de A7.

Update:

De bestuurder van de auto is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De vrouwelijke inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

update 03-02-20:

De overleden bestuurder is een 68-jarige man uit Blijham. De inzittende die naar het ziekenhuis is gebracht is een 65-jarige vrouw uit Blijham. We zijn op zoek naar getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, zij kunnen contact opnemen met 0900-8844