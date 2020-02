02-02-2020, Redactie

Scooterrijdster ten val in Glimmen

Glimmen - Een scooterrijdster(20) uit Groningen is zaterdagnacht gewond geraakt, dit bij een val van de scooter op de Rijksstraatweg in Glimmen. Het betrof een eenzijdig ongeval.

De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder(44) bleef ongedeerd.