02-02-2020, Martin Nuver & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Taxi komt tegen muurtje tot stilstand (Video)

Bedum - De bestuurder van een taxibus is zondagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de N993 nabij Bedum. Omstreeks 16:10 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor het ongeval.

Door nog onbekende oorzaak raakte het taxibusje van de weg en kwam uiteindelijk tegen een stenen muurtje tot stilstand. De bestuurder van de taxibus is door het ambulance personeel nagekeken. Er zaten op het moment van het ongeval geen andere inzittenden in de taxi.







De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder van de taxi is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de taxibus afgesleept. De N993 was door het ongeval een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar is inmiddels weer vrijgegeven door de politie.