02-02-2020, Martin Nuver & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Scooterrijder klapt in zijkant van afslaande auto op Linnaeusplein

Groningen - Op het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk zijn zondagavond rond half zeven een bezorgscooter en een automobilist met elkaar in botsing gekomen.