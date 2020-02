02-02-2020, Ina Kiel & Julian Spa - 112Groningen.nl

Brandweer Ter Apel assisteert drentse collega's bij grote brand

Emmer- Compascuum - Het brandweerkorps van Ter Apel heeft zondagavond geassisteerd bij een grote brand in een schuur aan de Westelijke Doorsnee NZ in Emmer-Compascuum.

Rond de klok van zeven werd de brandweer gealarmeerd. Al snel werd er opgeschaald middelbrand én grote brand om de kans op overslag te verkleinen en omdat het nog onbekend was of er nog mensen in het pand aanwezig waren. De brandweerkorpsen van Emmer-Compascuum, Emmen, Coevorden, Klazienaveen én het korps uit Ter Apel werden opgeroepen om de brand te bestrijden.

Uiteindelijk heeft de brandweer overslag naar de naastgelegen woningen kunnen voorkomen. Gelukkig was er niemand meer in de woning aanwezig toen de brandweer het huis controleerde.

Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. De brandweer voert momenteel nog nabluswerkzaamheden uit en ventileerd de woning. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.