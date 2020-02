03-02-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Auto uitgebrand in Muntendam, oorzaak onbekend

Muntendam - Op de Wijde Blik in Muntendam is zondagavond omstreeks 23:30 uur een auto door brand verwoest.

Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie. De vrijwillige brandweerlieden van brandweer Zuidbroek hadden de autobrand snel onder controle maar konden niet voorkomen dat de auto compleet uitbrandde.







De oorzaak van de autobrand is niet bekend en zal worden onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto geborgen.