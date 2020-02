03-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Laatste twee perronkappen gearriveerd op de eindbestemming (Video)

Groningen - Maandagmorgen kwamen de laatste twee delen van de perronkappen voor het nieuwe gedeelte van Station Europapark aan op de bouwplaats bij de Helperzoom.

De perronkappen werden in twee grote delen getransporteerd. Het eerste transport vond afgelopen vrijdagochtend plaats. Vanmorgen kwamen de andere twee delen aan.





De vier grote delen die werden getransporteerd zijn per stuk 24 meter lang, zo'n 5,50 meter breed en 40 ton zwaar. Omdat het om een groot transport gaat werden de delen onder begeleiding vervoerd. Dit gebeurde vroeg in de ochtend zodat het overige verkeer zo weinig mogelijk hinder van het transport ondervond.





Net als bij de eerste twee delen werden de nieuwe perronkappen meteen vanaf de vrachtwagen op hun definitieve plek gehesen.

De uitbreiding van station Europapark is nodig omdat er aan de kant van de Helperzoom een extra spoor wordt gemaakt. Doordat er meer treinen gaan rijden naar station Groningen Europapark, moet er een vierde spoor komen tussen station Groningen en station Groningen Europapark.





Doordat er een extra spoor wordt aangelegd moet er ook een extra zijperron komen. Dit perron is nodig omdat treinen uit Leeuwarden, Delfzijl en Roodschool in de toekomst doorrijden naar station Groningen Europapark.

Video van afgelopen vrijdag.