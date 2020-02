03-02-2020, 112Groningen.nl

Automobilist belandt met auto op de kop en raakt gewond

Hoogezand - Op de Kielsterachterweg in Hoogezand is in de nacht van zondag op maandag een automobilist met zijn voertuig op de kop belandt.

De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De hulpdiensten werden om 00:30 uur opgeroepen voor het eenzijdige ongeval. Het is onbekend hoe de automobilist met zijn auto over de kop is geslagen, de politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.







De inzittenden van het voertuig werden door het ambulance personeel gecontroleerd. De bestuurder van het voertuig werd even later door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een passagier raakte licht gewond maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.