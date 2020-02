03-02-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Grote uitslaande brand in party centrum Hof van Scharmer (Video)

Scharmer - Maandagmorgen omstreeks 11:30 uur is er brand uitgebroken in een party boerderij Hof van Scharmer aan de Hoofdweg in Scharmer.

De brandweer rukte meteen met groot materieel uit en schaalde al snel op naar Grote brand. De brandweerkorpsen van Harkstede, Slochteren, en de stad kwamen met drie tankautospuiten, een hoogwerker en een groot water transport ter plaatse bij de grote brand.







Volgens de brandweer is de brand in het party centrum uitslaand. Ook komt er veel rookontwikkeling vrij bij de brand. Heeft u last van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakeld mechanische ventilatie uit. Het bedrijfsgedeelte, dat pas geleden is gerenoveerd, is volledig uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft ingezet op het behoud van het woonhuis aan de voorzijde. Gelukkig waren er geen mensen of dieren in de woning en in het bedrijfspand aanwezig.





Door de stalen dakbedekking is het voor de brandweer lastig om bij de brandhaard te komen. Hiervoor komt er een mobiele kraan ter plaatse die een gat in het dak kan maken zodat de brandweer de vuurhaard beter kan bestrijden.