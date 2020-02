03-02-2020, 112Groningen.nl

Korte commotie om psychotische man

Groningen - De politie is maandagmiddag met meerdere eenheden uitgerukt naar het Sterrebos is Groningen voor een psychotische man.

Via een burgernetmelding verzocht de politie uit te kijken naar de psychotische man in de omgeving van het Sterrebos. Ook de politie was naar de man opzoek. Twee agenten van de ondersteunings groep die toevallig in de buurt waren hebben de man uiteindelijk aangetroffen nabij de koepel in het Sterrebos. De man is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.