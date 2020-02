03-02-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Voetganger geschept door automobilist en komt om het leven

Veendam - Een voetganger is maandagavond rond 18:00 uur bij een ernstig ongeval op de Sorghvlietlaan in Veendam om het leven gekomen.

De voetganger liep over een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) en werd geschept door een automobilist. Meerdere ambulances, en politie eenheden waren snel ter plaatse bij het ongeval.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel.

De woordvoerder van de politie meldt dat de voetganger bij het ongeval om het leven is gekomen.





De Verkeers ongevallen analyse van de politie doet uitvoering onderzoek naar hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. In verband met het politieonderzoek zal de Sorghvlietlaan nog enige tijd afgesloten zijn voor verkeer. De auto raakte door het ongeval fors beschadigd en is afgesleept door een bergingsbedrijf.