03-02-2020

Afvalbak in brand tegen gevel van bedrijf in Zuidbroek

Zuidbroek - De brandweer van Zuidbroek werd maandagavond opgeroepen voor een brand bij een bedrijf aan de Beneluxweg in Zuibroek.

De brandweer van Zuidbroek rukte uit met een tankautospuit en uit voorzorg werd er een groot water transport vanuit Veendam gealarmeerd.





Eenmaal ter plaatse bleek er echter weinig aan de hand te zijn. Het groot water transport werd halverwege geannuleerd omdat de brand snel onder controle was. Het ging om een afvalcontainer die tegen de gevel van het bedrijf in de brand stond. Het brandje was snel onder controle waarna de brandweerlieden weer terug keerden naar de kazerne.