04-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist schept fietser en wordt aangehouden

Groningen - Op het kruispunt Damsterdiep met de Oostersingel is dinsdagmiddag om 16:30 uur opnieuw een fietser aangereden door een automobilist. Eerder vanmiddag (15:00 uur) ging het op deze kruising ook al mis.

Nadat de automobilist de fietser had geschept gingen de betrokkenen volgens een getuige met elkaar op de vuist, dit is niet bevestigd door de politie.





De gewonde fietser werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Gelukkig vielen de verwondingen van de fietser mee en hoefde de man niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is door medewerkers van de DV&O (Dienst Vervoer & Ondersteuning) aangehouden, later werd hij overgedragen aan de politie die de man overgebracht naar het politiebureau.





Politieagenten van Team Verkeer kwamen ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. De automobilist had in dit geval de fietser voorrang moeten verlenen.

DVHN