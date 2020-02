04-02-2020, Sem Venema 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Boeren protest langs de A7 bij Marum (Video)

Marum - In de berm van de parallelweg aan de A7 stonden dinsdagmiddag boeren een protestactie te houden. In de avond trekken ze door naar Den Haag. Ook op andere plaatsen in het Noorden zijn boeren actief aan het protesteren.

Door de actie liep het verkeer op de A7 bij Marum vast omdat de automobilisten vaart minderen om te kijken. Het is een zogenaamde flashmob actie waarbij grote groepen mensen plotseling ergens opduiken om bijvoorbeeld zoals nu actie te voeren. Het zorgde wel voor file van kijkers op de A7.