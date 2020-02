04-02-2020, Redactie

112GroningenDag: Special Death Care

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 zal Special Death Care zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 6 juni 2020 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Daar waar overleden lichamen niet meer toonbaar zijn -of niet meer toonbaar dreigen te raken- helpt Special Death Care justitie, nabestaanden en uitvaartverzorgers om toch een afscheid te realiseren. Assisteren bij een confrontatie, het oplossen van problemen tijdens een opbaring of het verwijderen van implantaten is slechts een klein gedeelte van de vele werkzaamheden die door Edwin Spieard -de stuwende kracht achter Special Death Care- wordt uitgevoerd.

De mobiele unit kan worden ingezet voor het vervangen van bloed door chemicalien, waardoor iemand veelal niet meer gekoeld hoeft te worden. Tevens wordt de wagen ingezet voor vervoer en reconstructies van verminkte lichamen. Edwin geeft voorlichting aan (leerling)verpleegkundigen, thuiszorg en mensen in de uitvaart. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rondom een overlijden. Niets geleerd, dan hoef jij bij Edwin niet te betalen.

Op de 112GroningenDag zal een team aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Tevens is het mogelijk een kijkje te nemen in de wagen.

Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot en met 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag