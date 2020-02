05-02-2020, Rtvnoord.nl bron

Roelf B. betuigt spijt in een verklaring

Stadskanaal - De Stadskanaalster atleet Roelf B., die vastzit op verdenking van drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Sziget, betuigt spijt voor zijn daden. Dat meldt Rtvnoord.nl

In een verklaring aan het Openbaar Ministerie in Hongarije schrijft hij dat hij een 'gigantische fout' heeft gemaakt. Roelf B. zegt in zijn verklaring dat hij N. wilde 'helpen'. 'Naïef en dom', noemt hij dit achteraf. 'Ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen.'

