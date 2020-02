05-02-2020, Rtvnoord.nl bron & Youtube video

Voorarrest in Hongarije met drie maanden verlengd (Video)

Stadskanaal - De Stadskanaalster atleet Roelf B., die vastzit op verdenking van drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Sziget, betuigt spijt voor zijn daden. Dat meldt Rtvnoord.nl

Roelf B. zegt in zijn verklaring dat hij N. wilde 'helpen'. 'Naïef en dom', noemt hij dit achteraf. 'Ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen.'

Update: Roelf. B. en Gert Jan N. uit Stadskanaal blijven in ieder geval tot 9 mei in voorarrest in afwachting van hun proces. Dat heeft de rechtbank in Boedapest woensdag beslist. Ze kunnen hoge straffen krijgen.

Meer info op RTvnoord.nl