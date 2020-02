06-02-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Slachtoffer ongeval Aweg is 25-jarige Groningse (Update)

Groningen - Op de Aweg/ Blekerstraat in de stad is woensdagmiddag om 12:50 uur een persoon bekneld geraakt onder een vrachtwagen van een afval verwerker.

Deze persoon kwam door onbekende reden met de fiets ten val, waarna hij/zij bekneld raakte onder de vuilnisauto. De brandweer heeft schermen geplaatst en ze proberen het slachtoffer te bevrijden. Het MMT is met de Audi ter plaatse voor medische assistentie. De persoon is zwaargewond met spoed naar het UMCG gebracht. De VOA doet onderzoek. Dvhn Update: Het betrof een 25-jarige vrouw.