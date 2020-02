05-02-2020, politie.nl, bron

Willem Stephan Bos(34) vermist

Groningen - Sinds 30-01-20 wordt Willem Bos (34) uit Groningen vermist. Let op: foto is gedateerd. Hij heeft nu gemillimeterd zwart haar met volle zwarte baard.

Heeft u informatie over waar hij is of zich mogelijk kan bevinden? Bel dan met 0900-8844.

Hij droeg op moment verdwijnen een zwarte jas, donkerbruine broek, zwarte sandalen met zwarte sokken, donkergroen shirt. In tegenstelling tot de foto heeft vermiste nu gemillimeterd zwart haar en een volle zwarte baard.

Meer op