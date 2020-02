05-02-2020, Martin Nuver 112Gr.

Burgemeester sluit growshop voor negen maanden

Groningen - Burgemeester Schuiling heeft vandaag een growshop aan de Koningsweg in Groningen voor negen maanden gesloten.

Dit besluit volgt op onderzoek dat de politie en gemeente eind vorig jaar binnen deze bedrijfstak verricht heeft en waaruit (onder meer) deze onderneming naar voren kwam. Voor de burgemeester staat vast dat vanuit deze onderneming criminaliteit wordt gefaciliteerd, waarmee de openbare orde verstoord wordt. De sluiting betekent concreet dat het pand de komende maanden niet toegankelijk is en er dus geen bedrijfsmatige activiteiten kunnen plaatsvinden.

Growshops

Vorig jaar september voerden handhavers van Belastingdienst, politie en gemeente een integrale controle uit bij tien growshops in Groningen. De controles vonden plaats in het kader van de actiegerichte aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Bij drie bedrijven werd door de Belastingdienst tijdens de controle beslag gelegd op een aantal goederen. Op basis van onderzoek door de politie is nog een aantal andere maatregelen door de burgemeester genomen: twee woningen en één garagebox waar hennepkwekerijen werden aangetroffen gingen voor drie maanden op slot. De eigenaren van twee andere woningen kregen een waarschuwing.

Nieuwe controles

Ook dit jaar gaat de gemeente een aantal integrale controles uitvoeren bij ondernemingen in bedrijfstakken die op basis van onderzoek vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Net als bij vorige controles werkt de gemeente hierbij samen met andere overheidsdiensten, zoals politie, Belastingdienst en diverse inspecties.