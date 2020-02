05-02-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser ernstig gewond na aanrijding in stad (Video)

Groningen - Bij een aanrijding tussen een automobilist en een fietser op de Peizerweg in de stad Groningen is woensdagavond een persoon ernstig gewond geraakt.

Het ongeval tussen de automobilist en de fietser gebeurde omstreeks half negen. De fietser werd op de Peizerweg ter hoogte van de Dorus Rijkersstraat geschept door de automobilist. Door de enorme klap werd de fietser meters ver meegesleurd.

Het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel.





Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De Verkeers ongevallen dienst van de politie zal onderzoek gaan doen naar de toedracht van de aanrijding. De Peizerweg was door het ongeval enige tijd afgesloten voor het verkeer. Video volgt later vanavond