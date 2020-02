Op dinsdag 7 januari besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de overval. In de uitzending werd een reconstructie van de overval getoond. Daarin vertelde het slachtoffer over deze zeer ingrijpende gebeurtenis. Het slachtoffer werd na de overval naar het ziekenhuis gebracht. Hij hield blijvend letsel over aan deze laffe overval. Waarom er zo veel geweld door de overvallers is gepleegd, is nog niet duidelijk.

Aanhoudingen

Dankzij tips, gedegen recherchewerk en het aantreffen van de auto van het slachtoffer kwam de politie de verdachten op het spoor. De auto was buit gemaakt tijdens de overval en werd op 27 september aangetroffen in een vakantiepark in Vlagtwedde. De aanhoudingen werden verricht op 28 januari, 2 februari en 5 februari op diverse plekken in de provincies Groningen en Friesland.

Verhoor

Alle verdachten zitten nog vast. De derde verdachte, die gisteravond is aangehouden, wordt vandaag gehoord. Het onderzoek is nog in volle gang.