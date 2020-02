07-02-2020, Dvhn.nl bron

Politie houdt jonge onruststokers aan

In de Groningse wijk Selwerd hebben meerdere eenheden van de politie op donderdagavond een groep jongeren aangehouden, zeggen getuigen. Dat zegt Dvhn.nl

Buurtbewoners belden de politie nadat er ‘dreigende kreten’ werden geschreeuwd in het park nabij de Spirealaan.

Dat melden getuigen aan stadsblog Sikkom. De woordvoerder van de politie kon nog niet bevestigen of er daadwerkelijk jongeren zijn aangehouden in de Groningse wijk in het noorden van de stad.

