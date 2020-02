07-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vrachtwagen verliest oplegger op afrit van Oostelijke ringweg

Groningen - Een vrachtwagen van de Jumbo is vrijdagmorgen zijn aanhanger verloren op de afrit naar Winsum en Zuidwolde van de oostelijke ringweg.

Bij het ongeval zijn, voor zover bekend, geen gewonden gevallen. De aanhanger staat wel op een ongemakkelijke plek, daarom is de afrit afgesloten totdat de aanhanger geborgen is en het wegdek is opgeschoond. Het verkeer wordt omgeleid.

De bergers vermoeden dat de afrit rond 13.00 uur weer open zal zijn.