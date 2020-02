07-02-2020, Joey Lameris 112Gr. & R. Meter en redactie M. Nuver

Zeer ernstig ongeval Sint Petersburgweg Groningen (Video)

Groningen - Op de Sint Petersburgweg/ Odenseweg op industrieterrein Driebond is vrijdagmiddag om 14:55 uur opnieuw een ongeval geweest. Het gaat om een ernstige aanrijding.

De brandweer werd opgeroepen om zichtschermen te plaatsen. Een auto en een scooterrijder zijn op de kruising tegen elkaar gebotst.

Een traumahelikopter en vier ambulances waren ter plaatse om medische hulp te verlenen aan het slachtoffer dat gereanimeerd werd. De gewonde persoon ging met spoed naar het UMCG.

De Sint petersburgweg is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer in verband met het zeer ernstig ongeval en het uitgebreide onderzoek wat hierna zal volgen.