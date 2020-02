07-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ongeval Korreweg, doorijder gezocht

Groningen - De hulpdiensten werden vrijdagmiddag rond de klok van vier gealarmeerd voor een aanrijding letsel op de kruising Korreweg met de Hamburgerstraat in Groningen.

De politie heeft kort na de melding van het ongeval een burgernetmelding uitgegeven voor de bestuurder van een zwarte Seat die doorreed na een aanrijding met een fietser op de Korreweg.





Ook de politie zelf is in de omgeving op zoek naar de auto, waarover via Burgernet bruikbare tips en informatie binnen zijn gekomen. Een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer van aanrijding na te kijken. Deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis en werd door handhavers thuis gebracht