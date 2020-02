07-02-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Gewonde bij 'mogelijke steekpartij' Vondellaan

Groningen - Bij een serviceflat aan de Vondellaan in de stad Groningen is vrijdagavond omstreeks 18:20 uur een persoon gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij.

De politie was in grote getale aanwezig bij de serviceflat om nader onderzoek te doen. Het gewonde slachtoffer werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

De politie kan momenteel nog niks melden of er een verdachte is aangehouden. De politie zal uitgebreid onderzoek doen in en om de flat. Ook zal men met getuigen in gesprek gaan over het geweldsincident.

Het gewonde slachtoffer hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. Mogelijk zaterdagmorgen meer informatie via de persvoorlichter van de politie.