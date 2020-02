07-02-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Lichtgewonde na ruzie Vondellaan (update)

Groningen - Bij een serviceflat aan de Vondellaan in de stad Groningen is vrijdagavond omstreeks 18:20 uur een persoon kichtgewond geraakt bij een ruzie.

De politie was in grote getale aanwezig bij de serviceflat om nader onderzoek te doen, de eerste melding was een steekincident, daarvan was geen sprake. Het gewonde slachtoffer werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecontroleerd.

Het gewonde slachtoffer hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. Het viel allemaal erg me aldus de politie woordvoerder.