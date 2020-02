07-02-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl / Bron OOGTV

KNMI geeft op voorhand code geel voor zondagstorm

Groningen - Het KNMI heeft vrijdagavond op voorhand ‘code geel’ afgekondigd voor de storm die zondag over gaat trekken. De storm zou wel eens pittig uit kunnen pakken.

De waarschuwing geldt vanaf zondagochtend. Het KNMI verwacht dat het hele land in de loop van de dag te maken krijgt met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De storm trekt van het westen naar het oosten, dit betekent dat het oosten als laatste met de harde wind te maken krijgt. In de tweede helft van de middag haalt de wind verder aan en is er kans op zeer zware windstoten van honderd tot honderdtwintig kilometer per uur.

Volgens de modellen zou de storm gepaard kunnen gaan met flink wat regen. Plaatselijk is er twintig tot dertig millimeter mogelijk. Ook maandag en dinsdag zal het nog onstuimig zijn. Het KNMI sluit niet uit dat ‘code geel’ dit weekend verder wordt opgewaardeerd naar ‘oranje’. De NS beslist zaterdag of de dienstregeling gehandhaafd blijft, of dat er gereden gaat worden met een aangepaste dienstregeling.