07-02-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Auto botst tegen boom langs N372 bij Peize, twee personen gewond (Video)

Peize - Op de N372, de Westerweg, bij Peize is vrijdag aan het begin van de avond een auto frontaal in botsing gekomen met een boom. Twee inzittenden van het voertuig raakten hierbij gewond.

Twee ambulances, het brandweerkorps uit Peize en meerdere politievoertuigen kwamen met spoed naar de plek van het ongeval. Beide personen bleken gelukkig niet bekneld te zitten. Na het veiligstellen van het voertuig kon de brandweer weer inrukken en richting de kazerne.



De twee personen zijn allebei per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Hun verwondingen zijn onbekend. Een weghelft van de N372 was tijdelijk afgesloten in verbrand met het ongeval. Het voertuig lijkt in een bocht rechtdoor te zijn geschoten, waarna hij tot stilstand kwam tegen de boom.



Een aanrijdingsselecteur van de politie is ter plaatse en zal proberen een beeld te krijgen van de toedracht. Een bergingsbedrijf zal zorg nemen voor de fors beschadigde auto.