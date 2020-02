08-02-2020, Redactie & Oogtv.nl

Ongeval letsel Rademarkt Groningen

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagmorgen op de Rademarkt is een scooterrijder gewond geraakt. Aldus Oogtv.nl

Het ongeluk gebeurde rond 09.50 uur ter hoogte van het politiebureau.

Een personenauto en een scooterrijder kwamen op de kruising ter hoogte van het politiebureau met elkaar in botsing. De scooterrijder is daarbij ten val gekomen. Deze is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege het ongeluk was de straat enige tijd afgezet. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.