09-02-2020, Redactie

Robbengatsluis in Lauwersoog al dicht, windkracht 8

Groningen - De storm die vandaag is heeft gevolgen voor de bediening van de bruggen over alle vaarwegen. Dat zegt @InspScheepvaart via Twitter.

Hierdoor zal de scheepvaart naar verwachting eerder worden stilgelegd. De KNVB heeft overigens alle voetbalwedstrijden, zowel voor de profs als de amateurs, voor zondag afgelast vanwege de verwachte storm. Ook diverse andere sportwedstrijden gaan niet door. Wees voorzichtig bij de weg. Update: Bij de Robbengatsluis in Lauwersoog inmiddels windkracht 8. Tot nader bericht geen bediening meer van de sluis. @provgroningen. Zelf foto`s van stormschade mail dan info@112groningen.nl (zet er info bij) Archief